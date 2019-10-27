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В Европу из Китая отправили первый поезд по железнодорожному "шелковому пути"

В Европу из Китая отправили первый поезд по железнодорожному "шелковому пути"

Первый грузовой поезд из Китая в Европу, который следует через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию, Сербию, Венгрию, Словакию в Чехию, преодолел азиатский отрезок и ночью под Босфором проследовал на Европейский континент.

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«Грузовой поезд, который следует из китайского Сианя (город в центральной части Китая – ред.) China Railway Express, имеет длину 820 метров, 42 вагона. Он пересечет два континента, проедет 11 483-километровой дороги за 12 дней», – сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан.

По его оценкам, перевозки из Китая в Европу откроют новые возможности в железнодорожном сообщении глобального масштаба.

«Это историческое событие как для региональной, так и глобальной торговли, и именно поэтому мы с гордостью смотрим на этот поезд, который проходит тысячи километров, поскольку он открывает новую эру в железнодорожном транспорте, способствует укреплению связей и ускорению межкультурного взаимодействия», – подчеркнул министр.

По материалам УКРИНФОРМ
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