В Минфине прокомментировали создание Бюро финансовых расследований

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Бюро финансовых расследований должно заменить налоговую милицию и впитать в себя функции борьбы с экономическими преступлениями, которые есть у Национальной полиции и частично у Службы безопасности. Это отражено в бюджете на 2020 год.
Об этом в интервью “Экономической правде” сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
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Маркарова рассказала, что одним из ключевых вопросов является, где будет пребывать БФР: в подчинении министерства финансов или будет независимым органом вроде НАБУ.
“Самое главное, что считало Министерство финансов, — необходимо обеспечить абсолютно прозрачный, объективный и правильный процесс отбора руководства. Мы создаем новый орган. Это не реорганизация, соответственно, мы не будем никого туда переводить, всех будем нанимать с нуля. Поэтому очень важно провести правильный конкурс по отбору руководителя и заместителей председателя этого органа”, – отметила она.
По ее словам, есть две модели. Если этот орган будет координировать Минфин, то он проведет конкурс и будет координировать работу бюро после запуска. Если же правительство создаст независимый орган вроде НАБУ, то процедура отбора кадров будет сложнее.
“У каждой модели есть плюсы и минусы. Пока остановились на предложенной Минфином модели. Мы хотим, чтобы к этому органу со старта был высокий уровень доверия”, – отметила министр.
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