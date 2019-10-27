На Буковине разоблачили масштабную схему оформления нерастаможенных авто

Масштабную преступную схему по незаконному оформлению автомобилей с иностранной регистрацией, нанесшую миллионный ущерб госказне, блокировала в Черновицкой области Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Чиновник таможенного поста «Вадул-Сирет» вместе с сообщником организовали противоправную схему легализации иномарок, находившихся на территории нашей страны в режиме «временного ввоза». Для этого они вносили в базы данных недостоверные сведения о выезде транспортных средств за пределы нашей страны без фактического пересечения ими государственной границы.

Афера позволяла водителям уйти от штрафа в 170 тысяч гривен за нелегальное использование автомобилей иностранных владельцев. За услугу водители «евроблях» должны были выложить от 500 до 1000 евро. Для получения денег злоумышленники использовали в качестве посредников своих родственников и знакомых, в том числе бывших сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

По оперативным данным, за месяц правонарушители незаконно оформили почти 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 миллиона гривен.