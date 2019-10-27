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Правительство запретило приватизацию Николаевского бронетанкового завода

Правительство запретило приватизацию Николаевского бронетанкового завода

Кабинет министров Украины включил Николаевский бронетанковый завод в число предприятий, которые не подлежат приватизации, учитывая стратегическое значение предприятия для экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сегодня, 6 ноября, Кабинет Министров Украины на заседании одобрил ряд решений для усиления безопасности государства и граждан. В частности, дело касалось вопроса приватизации государственных предприятий. Правительство исключило из списка объектов, подлежащих приватизации, Николаевский бронетанковый завод.

“Правительство также включило Николаевский бронетанковый завод в перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, как предприятие, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности Украины”, – говорится в сообщении.

По материалам УНН
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