Правительство запретило приватизацию Николаевского бронетанкового завода

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Кабинет министров Украины включил Николаевский бронетанковый завод в число предприятий, которые не подлежат приватизации, учитывая стратегическое значение предприятия для экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Сегодня, 6 ноября, Кабинет Министров Украины на заседании одобрил ряд решений для усиления безопасности государства и граждан. В частности, дело касалось вопроса приватизации государственных предприятий. Правительство исключило из списка объектов, подлежащих приватизации, Николаевский бронетанковый завод.
“Правительство также включило Николаевский бронетанковый завод в перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, как предприятие, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности Украины”, – говорится в сообщении.
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