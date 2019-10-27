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Нефедов сообщил, что больше всего беспокоит налогоплательщиков в работе госорганов

Нефедов сообщил, что больше всего беспокоит налогоплательщиков в работе госорганов

Значительное количество жалоб, поступающих в государственные органы, носят эмоциональный характер, вызванный недовольством качеством работы самих госорганов.

Об этом сказал председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов во время подписания меморандума о партнерстве и сотрудничестве между Советом бизнес-омбудсмена, Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой.

“Большая проблема для государственных органов в том, что значительное количество жалоб приходит в таком виде, что на них очень сложно реагировать – это скорее эмоциональное недовольство работой, и считаю, что государственным органам надо очень много работать, чтобы обеспечить то качество сервиса, которого требуют налогоплательщики”, – сказал Нефедов.

“Для нас на этом этапе увеличение жалоб не является отрицательным, а наоборот положительным показателем, потому что это показатель того, что объекты внешнеэкономической деятельности должны поверить в то, что сотрудничество с новой таможней является абсолютно новым, что можно добиться справедливости, мы отходим от традиционных постсоветских принципов, и тот, кто жалуется и где мы видим нарушение прав, там мы защищаем интересы людей”, – сказал Нефедов и добавил, что роль бизнес-омбудсмена очень важна в коммуникации с бизнесом, ведь он является неким посредником, который дает возможность поданные жалобы проанализировать и определить, где действительно есть проблемы, а где обычная клевета.

По материалам УКРИНФОРМ
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