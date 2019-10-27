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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,114 млн и 42,448 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (30 и 46), максимальный курс продажи доллара 24,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,72-24,73 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 91,362 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,7000 – 5 000
24,7000 – 10 000
24,6900 – 33 333
24,6700 – 10 000
24,6700 – 55 000
24,6700 – 28 000
24,6500 – 20 000
24,6500 – 22 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,6600 – 29 000
24,6700 – 10 000
24,6700 – 100 000
24,6700 – 39 000
24,6700 – 40 000
24,6700 – 30 000
24,6700 – 99 000
24,6700 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7041 грн..
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,6144 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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