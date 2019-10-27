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Фонд гарантирования пускает "с молотка" одесский офис Имэксбанка

Фонд гарантирования пускает "с молотка" одесский офис Имэксбанка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выставил на открытые торги комплекс зданий, находящихся на балансе АО “Имэксбанк” общей площадью 2 тысячи 334,6 квадратных метров, и 548 единиц основных средств, среди которых — телекоммуникационное и серверное оборудование, оргтехника, офисная мебель и принадлежности, кондиционеры.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, недвижимое имущество расположено в Приморском районе города Одессы по адресу: проспект Шевченко, дом 8А.

Торги состоятся 8 ноября 2019 года в 11:22 по английской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи.

Начальная цена лота — 113,69 млн грн. Конечный срок подачи ценовых предложений — 7 ноября 20199 года до 20:00.

Деньги, вырученные в результате аукциона, пойдут на погашение кредиторских требований АО “Имэксбанк”.

Напомним, Имэксбанк был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. По состоянию на начало 2017 года вкладчиками банка получены 4,16 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 27 января ввел временную администрацию в это финучреждение.

По материалам Дело
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