Фонд гарантирования пускает "с молотка" одесский офис Имэксбанка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выставил на открытые торги комплекс зданий, находящихся на балансе АО “Имэксбанк” общей площадью 2 тысячи 334,6 квадратных метров, и 548 единиц основных средств, среди которых — телекоммуникационное и серверное оборудование, оргтехника, офисная мебель и принадлежности, кондиционеры.
Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, недвижимое имущество расположено в Приморском районе города Одессы по адресу: проспект Шевченко, дом 8А.
Торги состоятся 8 ноября 2019 года в 11:22 по английской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи.
Начальная цена лота — 113,69 млн грн. Конечный срок подачи ценовых предложений — 7 ноября 20199 года до 20:00.
Деньги, вырученные в результате аукциона, пойдут на погашение кредиторских требований АО “Имэксбанк”.
Напомним, Имэксбанк был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. По состоянию на начало 2017 года вкладчиками банка получены 4,16 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 27 января ввел временную администрацию в это финучреждение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на электроэнергию для населения и бизнеса должны быть одинаковыми - глава НКРЭКУВчера, 12:49 - 1516 39
МВФ отложил предоставление кредита Украине - The Wall Street JournalВчера, 11:48 - 3111 12
Украина впервые в истории ограничила генерацию "зеленых" производителейВчера, 19:21 - 1389 5
Зарплатные долги на предприятиях Укроборонпрома достигли 445 миллионовВчера, 16:51 - 162 3
Выплаты на детей в следующем году возрастутВчера, 15:01 - 1921 3
Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 году3 ч. назад - 4955 2
Ryanair распродает 100 тысяч билетов от 10 евроВчера, 12:11 - 4542
МВФ отложил предоставление кредита Украине - The Wall Street JournalВчера, 11:48 - 3111 12
Украинский банк вошел в топ крупнейших мировых банков-эквайеровВчера, 15:39 - 2885
Выплаты на детей в следующем году возрастутВчера, 15:01 - 1921 3
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2025
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3010
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1883
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2813 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3258