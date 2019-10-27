Фонд гарантирования пускает "с молотка" одесский офис Имэксбанка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выставил на открытые торги комплекс зданий, находящихся на балансе АО “Имэксбанк” общей площадью 2 тысячи 334,6 квадратных метров, и 548 единиц основных средств, среди которых — телекоммуникационное и серверное оборудование, оргтехника, офисная мебель и принадлежности, кондиционеры.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, недвижимое имущество расположено в Приморском районе города Одессы по адресу: проспект Шевченко, дом 8А.

Торги состоятся 8 ноября 2019 года в 11:22 по английской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи.

Начальная цена лота — 113,69 млн грн. Конечный срок подачи ценовых предложений — 7 ноября 20199 года до 20:00.

Деньги, вырученные в результате аукциона, пойдут на погашение кредиторских требований АО “Имэксбанк”.

Напомним, Имэксбанк был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. По состоянию на начало 2017 года вкладчиками банка получены 4,16 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 27 января ввел временную администрацию в это финучреждение.