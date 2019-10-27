Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 3 миллиарда

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На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 3,14 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
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Отмечается, что самая большая часть привлеченных средств поступила от продажи 4-летних ОВГЗ – 2,3 млрд грн.
Годовые ОВГЗ продали на 521,4 млн грн, трехмесячные – на 311,6 млн грн.
Средневзвешенные ставки доходности по размещенным облигациям составили:
На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа 29 октября Министерство финансов привлекло в бюджет 1,6 миллиарда гривен, большую часть из которых составили поступления от 2-летних ОВГЗ – 1,39 млрд.
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