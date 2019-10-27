Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 3 миллиарда

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 3,14 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Читайте также: Нерезиденты увеличили портфель гособлигаций Украины до 100 млрд грн

Отмечается, что самая большая часть привлеченных средств поступила от продажи 4-летних ОВГЗ – 2,3 млрд грн.

Годовые ОВГЗ продали на 521,4 млн грн, трехмесячные – на 311,6 млн грн.

Средневзвешенные ставки доходности по размещенным облигациям составили:

по трехмесячным ОВГЗ – 14,35%;

годовым – 14%;

четырехлетним – 13,3%.

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа 29 октября Министерство финансов привлекло в бюджет 1,6 миллиарда гривен, большую часть из которых составили поступления от 2-летних ОВГЗ – 1,39 млрд.