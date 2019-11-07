Сколько денег перечисляли в Украину из-за границы в 2014-2019 (инфографика)

Объем частных денежных переводов в Украину из-за границы увеличивается: за полгода в страну уже перевели 5,5 млрд долл. (почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2018-го).

Чаще всего деньги на родину украинцы пересылают из Польши, Чехии и России.

За первые полгода 2019-го в Украину уже перевели 5,5 млрд долл, это немного больше, чем в прошлом году. Всего за 2018 год из других стран в Украину поступило 11,1 млрд долл., в 2017-м – 9,3 млрд долл., в 2016-м – 7,5 млрд долл., в 2015-м – 7 млрд долл., в 2014-м – 6,5 млрд долл. С каждым годом объем только увеличивается.

Большую часть объема переводов в первом полугодии 2018 и 2019 годов составляет оплата труда за границей – 3,6 млрд и 4,1 млрд долл. соответственно. Сумма частных трансфертов составила 1,6 млрд долл. и 1,4 млрд долл. соответственно.

В первом полугодии 2018-го, как и за аналогичный период текущего года, украинцы чаще всего присылали деньги из Польши. В прошлом году за 6 месяцев переслали из Польши 1,66 млрд долл., в этом году – 1,72 млрд долл. (+3,6%). Значительно выросли объемы переводов из Чехии: за первые полгода был 381 млн долл., в этом – 505 млн долл.(+32,5%).

Объемы переводов из России, наоборот, сократились: с 561 млн долл. до 498 млн долл. (-11,2%). Также часто украинцы пересылают деньги из США, Великобритании и Италии. Значительно вырос объем переводов из Виргинских Островов, сократился – из ОАЭ, Сингапура и Турции.



Объем денежных переводов в Украину из-за границы увеличивается. Украинцы стали меньше пересылать денег из России и больше – из Чехии.