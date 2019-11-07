Сколько денег перечисляли в Украину из-за границы в 2014-2019 (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Объем частных денежных переводов в Украину из-за границы увеличивается: за полгода в страну уже перевели 5,5 млрд долл. (почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2018-го).
Чаще всего деньги на родину украинцы пересылают из Польши, Чехии и России.
За первые полгода 2019-го в Украину уже перевели 5,5 млрд долл, это немного больше, чем в прошлом году. Всего за 2018 год из других стран в Украину поступило 11,1 млрд долл., в 2017-м – 9,3 млрд долл., в 2016-м – 7,5 млрд долл., в 2015-м – 7 млрд долл., в 2014-м – 6,5 млрд долл. С каждым годом объем только увеличивается.
Большую часть объема переводов в первом полугодии 2018 и 2019 годов составляет оплата труда за границей – 3,6 млрд и 4,1 млрд долл. соответственно. Сумма частных трансфертов составила 1,6 млрд долл. и 1,4 млрд долл. соответственно.
В первом полугодии 2018-го, как и за аналогичный период текущего года, украинцы чаще всего присылали деньги из Польши. В прошлом году за 6 месяцев переслали из Польши 1,66 млрд долл., в этом году – 1,72 млрд долл. (+3,6%). Значительно выросли объемы переводов из Чехии: за первые полгода был 381 млн долл., в этом – 505 млн долл.(+32,5%).
Объемы переводов из России, наоборот, сократились: с 561 млн долл. до 498 млн долл. (-11,2%). Также часто украинцы пересылают деньги из США, Великобритании и Италии. Значительно вырос объем переводов из Виргинских Островов, сократился – из ОАЭ, Сингапура и Турции.
Объем денежных переводов в Украину из-за границы увеличивается. Украинцы стали меньше пересылать денег из России и больше – из Чехии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине аренда паев вдвое дороже, чем в странах ЕС6 ч. назад - 1072 4
В следующем году зарплаты педагогов вырастут на 9%3 ч. назад - 239 1
Как действовать при ДТП6 ч. назад - 1773 1
Еще одна страна запретила дизельные автомобили10 ч. назад - 2608
Как действовать при ДТП6 ч. назад - 1773 1
Украинцы стали чаще покупать растаможенные авто с пробегомВчера, 17:19 - 1095
В Украине аренда паев вдвое дороже, чем в странах ЕС6 ч. назад - 1072 4
Стало известно, сколько будет стоить кроссовер Hyundai Venue (фото)11 ч. назад - 924
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1276 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2205
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3365
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 2053
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 3029 1