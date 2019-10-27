Зарплатные долги на предприятиях Укроборонпрома достигли 445 миллионов

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За последние три года задолженность по зарплате на 43 предприятиях “Укроборонпрома” существенно выросла и составляет более 445 млн гривен.
Об этом в интервью сообщил генеральный директор ГК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус.
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“Задолженность по зарплате на 43 предприятиях составляет более 445 млн гривен. Она существенно выросла за последние три года. И это только то, что мы должны людям. Кроме того, что касается зарплат, там еще есть задолженность 700 млн грн в виде недоплаты налогов в бюджет. Еще 415 млн грн – это задолженность по спецпенсиям”, – рассказал гендиректор.
По словам Абромавичуса, пока по всему кредитному портфелю, который составляет около 10 млрд грн, почти половина – 4,8 млрд грн – составляет просроченная задолженность.
“Также у нас есть просроченная задолженность поставщикам в размере 4,2 млрд грн”, – уточнил глава концерна.
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