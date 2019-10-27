Зарплатные долги работникам Украины выросли (инфографика)

На 1 октября общая сумма долгов за зарплаты работникам составила 3141,1 млн грн, или 111,5% по сравнению с 1 сентября.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 октября составила 1970,1 млн.грн (118,8% по сравнению с прошлым месяцем).

Какие отрасли задолжали больше всего:

• промышленность – 1,59 млрд грн;

• профессиональная, научная и техническая деятельность – 116 789 грн;

• здравоохранение и соцпомощь – 33 987 грн.

В географическом разрезе, по данным госстата, наибольшие долги перед работниками имеют такие области:

• Донецкая – 548 462 грн;

• Сумская – 286 719 грн;

• Луганская – 210 473 грн;

• Харьковская – 176 340 грн;

• Днепропетровская – 160 422 грн.

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