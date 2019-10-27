Украинский банк вошел в топ крупнейших мировых банков-эквайеров

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ПриватБанк впервые вошел в топ-100 мировых банков по количеству оплат банковскими картами в торговой сети.
Об этом говорится в ежегодном отчете издания The Nilson Report, передает пресс-служба банка.
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По итогам 2018 года ПриватБанк занял 59 место среди крупнейших мировых банков с ежегодным количеством транзакций в торговой сети более 900 миллионов. Крупнейшим из банков в этом рейтинге стал американский JPMorgan Chase с годовым количеством транзакций 25,6 млрд по всему миру.
«Расширение сети эквайринга и в целом cashless-инфраструктуры, запуск принципиально новых сервисов – всё это позволяет нашему банку каждый год фактически удваивать количество транзакций в сети эквайринга. Такие инновации, как прием оплаты через мессенджеры или безналичные чаевые в POS-терминалах, стали драйверами роста безналичных оплат», – заявил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.
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