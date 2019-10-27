Банки видят в штрафах Нацбанка угрозу своей репутации

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Репутацию банков часто разрушает распространение необъективной информации, слухов, домыслов, отрицательное или необъективное освещение их деятельности в СМИ.
Об этом говорится в исследовании «Влияние репутации и других неизмеримых факторов на решения банков», проведенном «Финансовым клубом» и агентством стратегических решений ShiStrategies.
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«Для бизнеса более значимой угрозой являются негативные отзывы клиентов, а для банка важнее мнение регулятора», – заявила управляющий партнер ShiStrategies Инна Шинкаренко.
Основными факторами формирования репутации финучреждения рецензенты назвали:
«На репутацию компаний и банков больше влияет распространение негативной и необъективной информации в СМИ, слухи, чем неудовлетворительный бизнес-результат. Как показывает практика, хорошие результаты деятельности не гарантируют хорошую репутацию», – сообщила Инна Шинкаренко.
Председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов подтверждает, что многие банки действительно боятся, что их накажет регулятор.
Нацбанка боятся те, у кого нет системы финансового мониторинга, отметила председатель правления Альфа-Банка Виктория Михайлё.
«Регулятор, с точки зрения финансового мониторинга, должен переходить от камеральных проверок операций к проверке систем. И когда регулятор во время проверки заявляет, что он проверяет систему финансового мониторинга и комплаенса, он должен проверять зрелость банка и готовность с точки зрения риск-ориентированного подхода давать красный или зеленый свет тем или иным операциям», – сообщила она.
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