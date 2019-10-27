Цены на электроэнергию для населения и бизнеса должны быть одинаковыми - глава НКРЭКУ

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей нет.

Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова”.

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“У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену на хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебзавод еще и теряет конкурентоспособность – и это цепная реакция”, – сказал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ считает, что другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует.