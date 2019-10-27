Цены на электроэнергию для населения и бизнеса должны быть одинаковыми - глава НКРЭКУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей нет.
Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова”.
Читайте также: Герус анонсировал более дешевую электроэнергию небытовым потребителям
“У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену на хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебзавод еще и теряет конкурентоспособность – и это цепная реакция”, – сказал Тарасюк.
Глава НКРЭКУ считает, что другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр инфраструктуры не исключает банкротства МАУВчера, 15:12 - 2399 7
"Государство_в_смартфоне": в Украине запустили онлайн-калькулятор при растаможивании автоВчера, 17:00 - 2721 4
Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей - ГончарукВчера, 12:45 - 1614 4
Число клиентов monobank превысило 1,5 млн человек3 ч. назад - 370 3
Как предполагают передавать земельные участки совладельцам многоквартирных домовВчера, 21:01 - 2428 3
Все владельцы паев должны оформить право собственностиВчера, 13:57 - 4246
В Пенсионном фонде сообщили о выплате субсидий за сентябрьВчера, 15:45 - 3547
Apple предупреждает об отключении интернета в старых iPhone и iPadВчера, 16:15 - 3526
"Государство_в_смартфоне": в Украине запустили онлайн-калькулятор при растаможивании автоВчера, 17:00 - 2721 4
Что будет с ценами на автогаз, бензин и дизель в ноябреВчера, 21:30 - 2628
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1985
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2924
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1831
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2764 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3159