МВФ отложил предоставление кредита Украине - The Wall Street Journal

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Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за опасения, что Президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из “разграбленных банков”.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Wall Street Journal.
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По данным издания, в МВФ настойчиво рекомендовали Президенту Зеленскому провести расследование по выведенным из финансовых учреждений деньгам, чтобы “выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и кражами”.
Также отмечается, что МВФ стремится убедиться в желании Украины вернуть “миллиарды долларов, предположительно украденных из банков, в том числе одного, который некогда контролировал близкий соратник”.
Стоит напомнить, что очередная миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели. В Нацбанке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.
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