МАУ отрицает возможность банкротства компании

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Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” заявляет, что осуществляет ряд мер для избежания убытков и никакой речи о банкротстве авиакомпании не может быть.
Об этом в комментарии “Укринформу” сообщила пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.
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“Украинские перевозчики несут ряд дополнительных расходов по сравнению с иностранными конкурентами: акциз на топливо, пошлины на ввоз авиатехники и запасных частей, необходимость облетать воздушное пространство Востока Украины, Крыма и РФ. Для минимизации негативного влияния этих факторов на деятельность и финансовое состояние авиакомпании МАУ приходится действовать в рамках собственных возможностей: пересматривать финансовую политику и снижать расходы, оптимизировать в сторону сужения маршрутную сеть, закрывать некоторые направления полетов. Цель этих действий – оздоровить авиакомпанию. Поэтому никакой речи о банкротстве авиакомпании не идет и идти не может”, – отметила она.
Сацкая также добавила, что авиакомпания находится на этапе изменений, главной целью которых является возвращение МАУ в зону безубыточности, дальнейшее устойчивое развитие и прибыльность бизнеса.
“Для реализации этого задания авиакомпания вынуждена сократить частотность выполнения части своих рейсов, а некоторые из них – с отрицательной рентабельностью – полностью отменить. Это экономически взвешенный шаг для стабилизации бизнеса, который позволит МАУ пересмотреть и оптимизировать сеть маршрутов и расписание рейсов с учетом экономических факторов: размера флота, расходов на обслуживание полетов и тому подобное”, – добавила она.
Ранее Finance.ua уведомлял о заявлении министра инфраструктуры Владислава Криклия, что МАУ анонсировали закрытие всех убыточных рейсов и должны сконцентрироваться на прибыльных направлениях, чтобы изменить свою финансовую модель. Иначе компания не сможет избежать банкротства.
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