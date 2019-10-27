Украина готова остановить транзит российского газа по своей территории — Оржель

Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. Такое заявление сделал в эфире программы “Свобода слова” на ICTV министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

“Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в подземных украинских газовых хранилищах рекордное количество газа. Но мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа” — отметил Оржель.

При этом, министр подчеркнул, что для Украины приоритетом все же остается получение средств за транзит газа.