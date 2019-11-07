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Новый кроссовер Тойоты будет называться Raize

Новый кроссовер Тойоты будет называться Raize

Компания Toyota в следующем месяце представит в Японии свой новый компактный кроссовер Toyota Raize. Его цена составит около 19 000 долларов.

В Интернет время от времени попадает секретная информация про новые автомобили, и автопроизводители не могут бороться с этим. Для автопроизводителей, возможно, это является проблемой, зато для автолюбителей – точно нет.

Благодаря энтузиастам мы с вами знаем, каким будет новый кроссовер компании Toyota, как он будет называться и сколько за него придется заплатить.

Toyota Raize построен на модульной платформе DNGA. На этой же платформе, кстати, создан и новый небольшой кроссовер Daihatsu Rocky.

По материалам autonews.ua
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