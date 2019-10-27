Что будет с ценами на автогаз, бензин и дизель в ноябре

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Золотой сезон для автозаправочных сетей прошел – спрос на горючее падает. В начале ноября цены на автогаз снизились на 50 копеек, а на бензин и дизтопливо замерли. По словам экспертов, трейдеры не будут рисковать повышать цены, если на это не будет экономических оснований. Однако есть несколько причин, которые могут повлиять на стоимость автомобильного топлива в ноябре.
“Ценообразование на топливо определяется двумя факторами. Первое – это стоимость нефтепродуктов на границе, поскольку Украина завозит ¾ всех нефтепродуктов. Цены в течение месяца существенно не менялись. Второе – курс гривны к доллару и евро. Гривна последнее время несколько ослабла и может ослабевать и дальше”, – делится эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев.
Уже второй месяц цена на бензин и дизтопливо остается примерно на одном уровне. За весь октябрь изменилась только стоимость сжиженного газа – он подешевел на 50 коп./л. Автогаз убавил в цене из-за подорожания в сентябре – теперь он вернулся на свои позиции. Если сравнивать бензин и дизтопливо на начало и конец октября, то цены не изменились.
Небольшие колебания цен наблюдаются по регионам, отмечает эксперт энергорынка Леонид Косянчук. В областях, где покупательная способность меньше, цены на стелах АЗС немного ниже. Разница в ценах между регионами колеблется в пределах 9-10%.
Не повлияло на цены и повышение спецпошлины на импорт в 4%, отмечает Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO. Труба, по которой в страну поступал дизель, остановилась, а трейдеры переориентировались на поставки по морю. Сезонные тенденции продолжат влиять на цены.
“Навигация становится сложнее и поставки на зимний период могут переориентироваться на Беларусь и Россию, но не по трубе, а по железной дороге. Это не повлияет на цену, цена поставки останется такая же”, – говорит Сиренко.
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