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Учетная ставка была снижена единогласно - НБУ

Учетная ставка была снижена единогласно - НБУ

Все члены Комитета монетарной политики Национального банка по итогам заседания 22-23 октября высказались за снижение учетной ставки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Участники дискуссии отметили, что сейчас есть достаточно макроэкономических оснований для более скорого смягчения монетарной политики, чем это ранее предполагал июльский макропрогноз.

По итогам сентября, потребительская инфляция составила 7,5% в годовом измерении, а базовая инфляция – 6,5%, что ниже, чем прогнозировал Нацбанк.

Отмечается, что решение по ускорению снижения учетной ставки базируется на ключевом предположении макроэкономического прогноза по успешному сотрудничеству с МВФ.

Среди рисков нереализации макроэкономического прогноза на конец 2020 года (инфляция – 5%, экономический рост – 3,5-4%), может быть отсрочка новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов.

По-прежнему, члены КМП считают возможным достижение учетной ставки уровня 8% на конец 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

По материалам Економічна Правда
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