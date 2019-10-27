По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (36,185 млн и 35,338 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 35), максимальный курс продажи доллара 25,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,79-24,80 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 71,523 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,0000 – 7 777

24,8000 – 30 000

24,7800 – 33 333

24,7800 – 37 000

24,7700 – 10 500

24,7700 – 20 000

24,7700 – 133 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,7900 – 10 000

24,8000 – 2 500

24,8000 – 10 000

24,8000 – 30 000

24,8000 – 12 000

24,8000 – 30 000

24,8000 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,8191 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7648 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.