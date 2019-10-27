Первая зарядка для электромобилей в аэропорту “Борисполь": цены

Запустили первое в аэропорту электрозарядное устройство на два паркоместа.

Об этом пишет на своей странице facebook. заместитель директора аэрпопорта Георгий Зубко.

Где найти зарядку – на парковке Р4, возле отеля.

Полная зарядка для:

Nissan Leaf обойдется водителю примерно в 124 грн;

Renault Zoe – 182 грн;

Tesla (европейская) – 439 грн.

(стоимость 1 кВт потребления электроэнергии составит 4 грн. и 9 грн. за 1 час. использования коннектора)

Оплата проходит через приложение ElectroUA.

Для пользования услугами «зарядка авто» необходимо провести регистрацию в системе и пополнить баланс.