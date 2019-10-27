Назвали три главных пути экономического роста Украины

В третьем квартале 2019 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 3,5% по отношению к тому же периоду 2018 года. И у страны есть резервы для дальнейшего повышения ВВП, хотя гарантировать их результативность заранее невозможно.

Об этом сообщил советник Президента Олег Устенко, передает Сегодня .

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Прежде всего, по его мнению, в 2020 году – впервые за последнее время – стимулировать экономику можно будет монетарными методами. Речь идет о снижении стоимости кредитов и, соответственно, увеличении их доступности. А это, в свою очередь, может быть дополнительным стимулом для экономического роста, объясняет Устенко.

Второй источник роста планируется получить за счет изменения “фискального пространства”. Устенко отметил, что сейчас теневой сектор экономики составляет 40-50%. Если вывести на свет хотя бы половину, бюджет получит 5 млрд долларов, подсчитал эксперт. Еще один фискальный резерв для роста нынешняя власть видит в области борьбы с контрабандой, оборот которой оценивается примерно в 5 млрд долларов в год.

Третий путь стимулирования экономики и третий резерв для роста власть связывает с улучшением бизнес-климата. Сейчас инвесторов сдерживает война, отсутствие надлежащей защиты прав собственности (качественной судебной системы) и, опять-таки, высокий уровень коррупции, говорит Устенко.

“Если мы сможем дать ответ на эти вызовы, это даст возможность привлекать реально колоссальные ресурсы, – убежден Олег Устенко. – При условии, что каждый миллиард дает возможность прироста ВВП 0,1-0,5%, если бы мы смогли закачать 10 млрд долларов инвестиций, это означало бы чуть ли не до 5 дополнительных пунктов к нашему естественному уровню роста”.