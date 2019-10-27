Компания из орбиты "Укрбуда" добилась отмены 127-миллионного штрафа АМКУ за сговор

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Суд отменил штрафы Антимонопольного комитета на 127,45 миллиона гривен компании “Северо-украинский строительный альянс” за сговор на трех строительных тендерах с компанией “Спецстрой-Плюс”.
Об этом говорится в решениях Хозяйственного суда Киева.
Антимонопольный комитет уже подал апелляцию на оба решения.
В первом решении суда исследовались обстоятельства проведения строительных тендеров КП “Голосеево-будинвест” и ГУ “Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова”, по результатам которых “Северо-украинский строительный альянс” получил подрядов на 2,74 млрд грн.
Рассмотрев правомерность решения АМКУ от 19 июня об искажении упомянутых торгов, судья отклонил доказательства регулятора.
Суд решил, что членство “Северо-украинского строительного альянса” и “Спецстрой-плюс” в корпорации “Укрбуд” не может рассматриваться как взаимодействие и сотрудничество компаний между собой, ведь вступление в корпорацию является правом субъектов предпринимательской деятельности на объединение.
Суд также не усмотрел причинно-следственной связи между предоставлением одной компанией другой возвратной финансовой помощи, учитывая, что это право субъекта хозяйствования.
Суд также отклонил аргумент АМКУ, что предприятия фактически осуществляют деятельность по одному адресу, поскольку речь идет о многоэтажном доме, где компании находятся на разных этажах.
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