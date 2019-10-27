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Объемы выкупа валюты с рынка Нацбанком с начала года превысили $4 млрд

Объемы выкупа валюты с рынка Нацбанком с начала года превысили $4 млрд

Национальный банк Украины с начала 2019 года пополнил международные резервы на 4,13 миллиарда долларов. Именно на эту сумму объемы выкупа валюты с рынка превысили объемы продаж валюты из резервов для сдерживания роста курса валют.

Такие данные приводятся в статистике Нацбанка.

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Так, в течение 28 октября — 1 ноября 2019 года НБУ выкупил с рынка 156,9 миллиона долларов — на 74% больше, чем за неделю до этого. Продажа валюты из резервов не осуществлялась.

Всего с начала года НБУ выкупил с рынка 4,61 миллиарда долларов, и одновременно продал 479,23 миллиона долларов из резервов, из-за чего в начале ноября чистое пополнение международных резервов за счет средств на межбанковском валютном рынке превысило 4 миллиарда долларов.

На предыдущей неделе НБУ выкупил с рынка 90 миллионов долларов, а неделей ранее объемы покупки сравнялись с объемами продаж валюты из резервов.

По материалам hromadske.tv
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