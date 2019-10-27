Герус анонсировал более дешевую электроэнергию небытовым потребителям

В октябре-ноябре для небытовых потребителей объединенной энергетической системы Украины снизят цены.

Об этом сообщил представитель Президента в Кабмине, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Facebook.

Читайте также: Украине нужно перейти к рыночным ценам на электроэнергию – Ассоциация возобновляемой энергетики

“Все небытовые потребители в ОЭС Украины в октябре-ноябре получат меньшие счета на электроэнергию, где тариф будет на 40-45 коп. ниже, чем был в июле (снижение на 15%-17%). Новый тариф будет ниже, чем был в 1 полугодии 2019 года до введения новой модели рынка. Октябрь показал, что рынок уже понемногу работает с элементами реальной конкуренции”, – рассказал он.

Также Герус отметил значительное улучшение на рынке электроэнергии (на рынке на сутки вперед) в октябре.

“Объем дефицитов уменьшился во все часы, кроме трех (кроме 7-и, 8-и и 12-и). В вечерние и ночные часы объемы дефицитов уменьшились вдвое. Все еще большие дефициты остаются в два проблемных часа: 8 и 24… Средневзвешенная биржевая цена электроэнергии в октябре снизилась на 7 копеек по сравнению с сентябрем и на 13 копеек по сравнению с августом – составила 1,53 грн/кВт-ч”, – отметил Герус.

Справка Finance.ua:

1 июля начал работать новый рынок электроэнергии, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закону Украины “О рынке электрической энергии”.