Герус анонсировал более дешевую электроэнергию небытовым потребителям

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В октябре-ноябре для небытовых потребителей объединенной энергетической системы Украины снизят цены.
Об этом сообщил представитель Президента в Кабмине, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Facebook.
Читайте также: Украине нужно перейти к рыночным ценам на электроэнергию – Ассоциация возобновляемой энергетики
“Все небытовые потребители в ОЭС Украины в октябре-ноябре получат меньшие счета на электроэнергию, где тариф будет на 40-45 коп. ниже, чем был в июле (снижение на 15%-17%). Новый тариф будет ниже, чем был в 1 полугодии 2019 года до введения новой модели рынка. Октябрь показал, что рынок уже понемногу работает с элементами реальной конкуренции”, – рассказал он.
Также Герус отметил значительное улучшение на рынке электроэнергии (на рынке на сутки вперед) в октябре.
“Объем дефицитов уменьшился во все часы, кроме трех (кроме 7-и, 8-и и 12-и). В вечерние и ночные часы объемы дефицитов уменьшились вдвое. Все еще большие дефициты остаются в два проблемных часа: 8 и 24… Средневзвешенная биржевая цена электроэнергии в октябре снизилась на 7 копеек по сравнению с сентябрем и на 13 копеек по сравнению с августом – составила 1,53 грн/кВт-ч”, – отметил Герус.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Впервые за два года: продажи смартфонов стали расти (инфографика)Вчера, 04:12 - 768 11
На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионерВчера, 11:10 - 64529 7
Штраф за перевозку детей без автокресла: прояснилась ситуация с таксиВчера, 16:25 - 3191 6
Suzuki представила кроссовер за 5300 долларовПозавчера, 22:38 - 35763 5
Украинцы с начала года ввезли иномарок на $2,6 миллиардаВчера, 08:22 - 1119 4
На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионерВчера, 11:10 - 64529 7
На украинском рынке появится еще один бюджетный кроссовер (фото)Вчера, 23:03 - 13899
Штраф за перевозку детей без автокресла: прояснилась ситуация с таксиВчера, 16:25 - 3191 6
Киевводоканал разрешил менять показатели счетчиковВчера, 15:28 - 2606
Эксперт рассказала, возможно ли в банке получить фальшивые деньгиВчера, 10:27 - 2478
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1914
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2770
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1731
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2657 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3008