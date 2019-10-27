Соединенные Штаты за год увеличили инвестиции в искусственный интеллект на 120%

В 2018 году на США приходилось больше инвестиций в искусственный интеллект, чем на все остальные страны вместе взятые – 52,3%.

Это установила глобальная консалтинговая фирма с рынка технологий ABI Research, основываясь на общедоступных данных о венчурные инвестиции в ИИ-стартапы по всему миру.

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Исходя из данных об инвестициях в 2019 году, аналитики утверждают, что разрыв между Соединенными Штатами и Китаем продолжает расширяться. Ожидается, что по итогам года доля США достигнет 70%.

Американские инвестиции в 2018 году составили $9,7 млрд, что на 120% больше, чем в 2017.

Инвестиции таких компаний, как Cruise Automation, Dataminr, Zoox и Zymergen, способствовали росту, который в 2019 году может увеличиться до $14 млрд.

«США пожинают плоды своей диверсифицированной инвестиционной ИИ-стратегии. Лучшие ИИ-стартапы в США приходят из различных секторов, включая автономные авто, промышленное производство, автоматизацию робототехнических процессов, анализ данных и кибербезопасность. Все эти стартапы исследуют и инвестируют в передовые технологии глубокого обучения в своих решениях, демократизируя ИИ для предприятий и конечных потребителей», – сказал Лиан Джи Су, главный аналитик ABI Research.

Эксперты отмечают, что инвестиции в ИИ в КНР произошли по несколько иному сценарию. В целом, в стране продолжал наблюдаться хороший годовой рост в 54%, что составило $7,4 млрд.

В 2016 г. ИИ представляет собой особый интерес в Китае, особенно в области машинного зрения, что привело к созданию чрезвычайно успешных ИИ-стартапов с большим охватом рынка и глубокими технологиями, включая SenseTime, Yitu Technology и CloudWalk. Одной из основных проблем является медленное внедрение ИИ на традиционных предприятиях на внутреннем рынке. По сравнению с США и Европой, где затраты на рабочую силу и недостаток навыков являются ключевыми проблемами, Китай продолжает пользоваться преимуществами доступной рабочей силы, особенно в промышленном производстве. Крупные предприятия, как и прежде, опираются на обычный рабочий процесс и не очень охотно приступают к цифровому преобразованию.