Межбанк: курс активно "разогревали"

Как мы и прогнозировали в своем утреннем прогнозе — торги в первый день ноября не блистали объемами операций, но оказались подвержены активным спекулятивным раскачкам курса в течение дня. Причем, если первые два часа сессии шла активная игра “ на понижение”, то после ближе к 12 часам эти же участники торгов уже зарабатывали на росте котировок.

По факту тренд на межбанке быстро сменился за счет мелких спекулятивных сделок и доллар, несмотря на начальное проседание до 24,63/24,66 гривен – вырос за день с 24,68/24,72 гривен до 24,83/24,87 к концу сессии.

Ход торгов:

С самого утра рынок был вялым, как и положено для первого рабочего дня месяца. На единичных сделках предложение превышало спрос и доллар с утренних 24,68/24,72 гривен к 11 часам подешевел до 24,63/24,66. Но на этом укрепление позиций нацвалюты закончилось. В дело вмешались спекулянты и на единичных сделках они быстро развернули межбанк в сторону роста котировок. Уже в 12:00 доллар вырос до 24,78/24,82 гривен, хотя справочный курс НБУ и составил всего 24,7008.

На обед дилеры ушли уже при уровне 24,82/24,85 гривен за доллар, а после обеда – на совсем вялом и малообъемном рынке доллар просел до 24,80/24,83 на 15:00. Но это еще был не конец. В последние два часа торгов доллар опять умышленно “разогрели” и завершилась сессия спекулятивным курсом доллара по 24,83/24,87.

Главные события 1 ноября на межбанке:

1) После начального проседания котировок доллара с утренних 24,68/24,72 гривен до 24,63/24,66 к 11 часам – затем спекулятивная раскачка курса до 24,83/24,87 к завершению торгов;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,7008 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 4 ноября составил 24,738144.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,80 / 24,83

евро – 27,62 / 27,65

российский рубль – 0,3884 / 0,3893

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1166 / 1,1167

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