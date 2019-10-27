ОТП Банк объявляет о начале акции «Выиграй телевизор с OTP BANK!»

С 1 ноября 2019 ОТП Банк разыгрывает 36 сертификатов на приобретение телевизора. Акция продлится с 1 ноября 2019 года по 15 декабря 2019 года включительно.

Для участия в акции необходимо:

1. до начала или в период проведения акции оформить карту и / или кредит наличными в одном из отделений банка;

2. в течение периода проведения акции выполнить одно из следующих условий:

осуществить три и более торговых операций карточкой от 200 грн каждая, или провести три операции по снятию наличных на сумму от 200 грн каждая;

оформить кредит наличными в отделении банка на сумму от 15 000 грн. Для участия в акции необходимо перейти по ссылке и заполнить заявку на кредит;

оформить потребительский кредит на сумму от 7000 грн на срок от 10 месяцев в точках продаж в сетях «Комфи», «Эльдорадо», Фокстрот».

Период проведения акции состоит из 6 этапов:

1-й этап – 01.11.2019 – 10.11.2019 года, определение победителей – 14.11.2019 – 6 подарков;

2-й этап – 11.11.2019 – 17.11.2019 года, определение победителей – 21.11.2019 – 6 подарков;

3-й этап – 18.11.2019 – 24.11.2019 года, определение победителей – 28.11.2019 – 6 подарков;

4-й этап – 25.11.2019 – 01.12.2019 года, определение победителей – 05.12.2019 – 6 подарков;

5-й этап – 02.12. 2019 – 08.12.2019 года, определение победителей – 12.12.2019 – 6 подарков;

6-й этап – 09.12. 2019 – 15.12.2019 года, определение победителей – 19.12.2019 – 6 подарков.

В каждом этапе будут выбирать победителя из перечня тех, кто совершил торговые операции, из базы тех, кто оформил кредит и списка участников, кто оформил потребительский кредит на сумму от 7000 грн в точках продаж в сетях «Комфи», «Эльдорадо» Фокстрот».

Подарком акции является сертификат номиналом 15 000 грн одной из торговых сетей «Комфи», «Эльдорадо», «Фокстрот», который победитель может обменять на телевизор.

Акционерное общество «ОТП БАНК» – один из крупнейших украинских банков с иностранным капиталом, который является признанным лидером финансового сектора страны. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса. На украинском рынке он представлен с 1998 года, имеет стойкую репутацию социально ответственной, надежной и стабильной структуры, предлагающей потребителям сервисы европейского качества. Его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc.

С 2019 года согласно решению НБУ ОТП Банк входит в перечень системно важных банков Украины, имеющих значительное влияние на развитие финансовой системы страны.

В Украине АО «ОТП БАНК» выступает флагманом банковской группы ОТП, зарегистрированной Национальным банком Украины, в состав которой также входят ООО «КУА «ОТП Капитал», ООО «ОТП Лизинг». Следите за новостями ОТП Банка в социальных сетях Facebook , Twitter , YouTube , Instagram , Telegram и Viber.