0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0 Новости партнёров

ОТП Банк объявляет о начале акции «Выиграй телевизор с OTP BANK!»

С 1 ноября 2019 ОТП Банк разыгрывает 36 сертификатов на приобретение телевизора. Акция продлится с 1 ноября 2019 года по 15 декабря 2019 года включительно.

Для участия в акции необходимо:

1. до начала или в период проведения акции оформить карту и / или кредит наличными в одном из отделений банка;
2. в течение периода проведения акции выполнить одно из следующих условий:

  • осуществить три и более торговых операций карточкой от 200 грн каждая, или провести три операции по снятию наличных на сумму от 200 грн каждая;
  • оформить кредит наличными в отделении банка на сумму от 15 000 грн. Для участия в акции необходимо перейти по ссылке и заполнить заявку на кредит;
  • оформить потребительский кредит на сумму от 7000 грн на срок от 10 месяцев в точках продаж в сетях «Комфи», «Эльдорадо», Фокстрот».

Период проведения акции состоит из 6 этапов:

  • 1-й этап – 01.11.2019 – 10.11.2019 года, определение победителей – 14.11.2019 – 6 подарков;
  • 2-й этап – 11.11.2019 – 17.11.2019 года, определение победителей – 21.11.2019 – 6 подарков;
  • 3-й этап – 18.11.2019 – 24.11.2019 года, определение победителей – 28.11.2019 – 6 подарков;
  • 4-й этап – 25.11.2019 – 01.12.2019 года, определение победителей – 05.12.2019 – 6 подарков;
  • 5-й этап – 02.12. 2019 – 08.12.2019 года, определение победителей – 12.12.2019 – 6 подарков;
  • 6-й этап – 09.12. 2019 – 15.12.2019 года, определение победителей – 19.12.2019 – 6 подарков.

В каждом этапе будут выбирать победителя из перечня тех, кто совершил торговые операции, из базы тех, кто оформил кредит и списка участников, кто оформил потребительский кредит на сумму от 7000 грн в точках продаж в сетях «Комфи», «Эльдорадо» Фокстрот».

Подарком акции является сертификат номиналом 15 000 грн одной из торговых сетей «Комфи», «Эльдорадо», «Фокстрот», который победитель может обменять на телевизор.

Акционерное общество «ОТП БАНК» – один из крупнейших украинских банков с иностранным капиталом, который является признанным лидером финансового сектора страны. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса. На украинском рынке он представлен с 1998 года, имеет стойкую репутацию социально ответственной, надежной и стабильной структуры, предлагающей потребителям сервисы европейского качества. Его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc.
С 2019 года согласно решению НБУ ОТП Банк входит в перечень системно важных банков Украины, имеющих значительное влияние на развитие финансовой системы страны.

В Украине АО «ОТП БАНК» выступает флагманом банковской группы ОТП, зарегистрированной Национальным банком Украины, в состав которой также входят ООО «КУА «ОТП Капитал», ООО «ОТП Лизинг». Следите за новостями ОТП Банка в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram и Viber.

По материалам ОТП Банк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ОТП Банк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.