Мошенник "продавал" руководящиеся должности за $1,5 млн - СБУ

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В Киеве СБУ задержала мужчину, который представлялся “внештатным помощником” высшего руководства страны и за деньги предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.
Как установили оперативники и следователи, злоумышленник подыскивал “клиентов” через контакты с деловыми кругами и чиновниками среднего звена. Он представлялся кандидатам на должности “внештатным помощником” и “близким товарищем” почти всех высших лиц государства.
Среди прочего за должность директора одного из госпредприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов. Он ссылался на якобы собственные связи и заверял, что вопрос решается непосредственно через руководство Офиса президента.
Правоохранители задержали мошенника в центре столицы после получения части аванса в размере 50 тысяч долларов.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
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