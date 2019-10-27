Потребительские настроения украинцев достигли 12-летнего максимума

Потребительские настроения домохозяйств в Украине в сентябре достигли 12-летнего максимума.

Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за октябрь 2019 года.

Читайте также: В НБУ объяснили, почему растут зарплаты украинцев

“В сентябре этого года потребительские настроения населения достигли 12-летнего максимума. Этому способствовали высокие темпы повышения зарплат, а также улучшение макроэкономической ситуации”, – указали в регуляторе.

Потребительский оптимизм, как отметили в НБУ, традиционно усиливали ожидания позитивных перемен в стране в послевыборный период.

“Увеличение доходов населения и высокие потребительские настроения определяют потребительское поведение домохозяйств. Увеличение потребления домохозяйств также является одним из факторов роста ВВП”, – добавили в Нацбанке.

Напомним, потребительские настроения украинцев были на рекордно высоких уровнях и месяцем ранее.