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Потребительские настроения украинцев достигли 12-летнего максимума

Потребительские настроения украинцев достигли 12-летнего максимума

Потребительские настроения домохозяйств в Украине в сентябре достигли 12-летнего максимума.

Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за октябрь 2019 года.

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“В сентябре этого года потребительские настроения населения достигли 12-летнего максимума. Этому способствовали высокие темпы повышения зарплат, а также улучшение макроэкономической ситуации”, – указали в регуляторе.

Потребительский оптимизм, как отметили в НБУ, традиционно усиливали ожидания позитивных перемен в стране в послевыборный период.

“Увеличение доходов населения и высокие потребительские настроения определяют потребительское поведение домохозяйств. Увеличение потребления домохозяйств также является одним из факторов роста ВВП”, – добавили в Нацбанке.

Напомним, потребительские настроения украинцев были на рекордно высоких уровнях и месяцем ранее.

По материалам УНН
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