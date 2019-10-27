Потребительские настроения украинцев достигли 12-летнего максимума

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Потребительские настроения домохозяйств в Украине в сентябре достигли 12-летнего максимума.
Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за октябрь 2019 года.
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“В сентябре этого года потребительские настроения населения достигли 12-летнего максимума. Этому способствовали высокие темпы повышения зарплат, а также улучшение макроэкономической ситуации”, – указали в регуляторе.
Потребительский оптимизм, как отметили в НБУ, традиционно усиливали ожидания позитивных перемен в стране в послевыборный период.
“Увеличение доходов населения и высокие потребительские настроения определяют потребительское поведение домохозяйств. Увеличение потребления домохозяйств также является одним из факторов роста ВВП”, – добавили в Нацбанке.
Напомним, потребительские настроения украинцев были на рекордно высоких уровнях и месяцем ранее.
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