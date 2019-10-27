"Нафтогаз" запустил новую газовую скважину на Харьковщине

“Нафтогаз” ввел в эксплуатацию газовую скважину №34, которая находится в Краснокутском районе Харьковской области.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления компании Андрей Коболев.

“Геологи по результатам 3D-сейсмики определили местоположение, а команда Укрбургаза на отечественном станке пробурила скважину глубиной 5810 м и получила промышленный газ”, – написал он.

По словам Коболева, после регулирования выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 тысяч кубов газа и 4 тонны конденсата.

Прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока – более 2 млрд кубов.

“Более 100 млн кубов газа в год – существенный плюс к газовому балансу страны”, – добавил председатель правления “Нафтогаза”.