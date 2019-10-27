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НБУ купил $2,5 млрд на межбанке в 3-м квартале

НБУ купил $2,5 млрд на межбанке в 3-м квартале

В июле-сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 2,5 млрд долларов.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь.

Отмечается, что на валютном рынке в третьем квартале 2019 хранился ревальвационный тренд, который поддерживало значительное предложение иностранной валюты.

Основными факторами, которые обеспечили преобладание предложения иностранной валюты от клиентов банков над спросом на нее в III квартале, были:

  • рекордные объемы притока иностранных портфельных инвестиций;
  • значительные поступления экспортной выручки от АПК;
  • существенное снижение стоимости энергоносителей (прежде всего газа);
  • сравнительно сдержанный импорт.

Это позволило НБУ продолжать пополнять международные резервы, не противодействуя тенденциям, которые преобладали на рынке.

Положительное сальдо операций НБУ на МБВР в III квартале составил 2,5 млрд долларов, с начала года – 3,9 млрд долларов. Кроме того, НБУ в третий раз в 2019 году принял решение увеличить ежедневные плановые объемы покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов (с 20 до 30 млн долларов на IV квартал 2019).

В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

По материалам Фондовый Мир
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