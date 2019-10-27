В Украине заработала одна из крупнейших ветряных электростанций

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Энергетическая компания ДТЭК завершила строительство второй очереди Приморской ветроэлектростанции на Азовском побережье Запорожской области, рядом с селом Ботиево и работающей с 2012 года 200-мегаваттной Ботиевской ВЭС.
Последний из 26 ветрогенератов (произведены американской General Electric, мощность каждого — 3,8 МВт) уже установлен и выдаёт в энергосистему страны “зелёное” электричество. До этого, в мае, завершили первую очередь, которая расположена в 50 км от второй, рядом с городом Приморск — ещё 26 ветрогенератов. Общая установленная мощность станции — 200 МВт.
Строить Приморскую ВЭС собирались ещё с 2011 года. В 2014 проект притормозили и возобновили только в 2016 году. По расчётам компании, станция ежегодно будет генерировать 700 млн кВт-часов. Этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией 360 тысяч квартир или частных домов. Интересный факт: диаметр ветроколеса второй очереди 137 метров, первой — 130 метров, поэтому вторая очередь будет выдавать на 8% больше электричества. Помимо этого, станция способствует снижению выбросов СО2 на 750 тысяч тонн.
Весь проект обошёлся в 321 млн евро. 180 млн евро — кредитное финансирование от немецких банков под гарантии экспортно-кредитных агентств — немецкого Euler Hermes и испанского CESCE.
Как говорят в ДТЭК, на Приморской ВЭС реализованы уникальные технические решения, в частности, там работает первая в Украине “цифровая” подстанция, которая позволяет провести оценку оборудования в режиме реального времени и автоматически реагирует на повреждения и сбои.
“Реализация этого проекта стала возможна благодаря слаженной работе команд из Германии, Франции, Польши и Украины, — отметил директор General Electric в Украине Вячеслав Феклин. — Это инновационный объект, самые лучшие турбины трехмегаваттного класса, мощность их 3,8 МВт. И флагманская технология передачи энергии в сеть, цифровая подстанция, которая обеспечивает надёжность, качество работы и отсутствие сбоев”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер назвал условия подписания соглашения о транзите газа с РФ9 ч. назад - 1573 15
Зеленский и Гончарук презентовали проекты-магниты для привлечения инвестиций в УкраинуВчера, 20:03 - 1898 13
Украине нужно перейти к рыночным ценам на электроэнергию – Ассоциация возобновляемой энергетикиВчера, 21:05 - 1787 11
Просто поверьте: Гончарук рассказал о скором экономическом росте7 ч. назад - 873 4
Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земли на господдержку фермеров13 ч. назад - 212 4
В Кабмине рассказали, кто в 2020 году потеряет субсидии13 ч. назад - 14739
В НБУ объяснили, почему растут зарплаты украинцев8 ч. назад - 2133
Правительство планирует построить наземное метро вокруг Киева - Криклий11 ч. назад - 1586 3
Премьер назвал условия подписания соглашения о транзите газа с РФ9 ч. назад - 1573 15
При каких условиях будет сохраняться дефицит гривны - Найман10 ч. назад - 1433
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1694
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2532
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1577
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2436 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2798