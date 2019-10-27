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Завод Коломойского заключил еще одно мировое соглашение с НБУ

Завод Коломойского заключил еще одно мировое соглашение с НБУ

АО “Никопольский завод ферросплавов”, который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка, согласился выплатить часть своей задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что сам “Никопольский завод ферросплавов” инициировал заключение второго мирового соглашения и согласился добровольно заплатить долг.

“Согласно мировому соглашению, инициатором которого был “Никопольский завод ферросплавов”, последний обязуется погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Национальный банк обращал взыскание в этом судебном процессе”, – заявили в Нацбанке.

Напомним, в августе Хозсуд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Нацбанком и АО “Никопольский завод ферросплавов”, который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.

По материалам Finance.UA
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