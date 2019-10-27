Заробитчан хотят защитить от мошенничества посредников - законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают запретить компаниям-посредникам брать деньги с украинских граждан, которые хотят трудоустроиться за рубежом.

Об этом говорится в проекте закона №2365 “:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67255 о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границей.

Что предлагается:

запретить компаниям – посредникам в трудоустройстве брать деньги с украинских граждан, которые ищут работу за рубежом.

Цель законопроекта – преодолеть волну мошенничества, связанного с международным трудоустройством.

Что предлагают:

мигранты больше не будут платить деньги компании-посреднику за вакансию;

на компании-нарушители будет налагаться штраф от 34 тыс. до 51 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

По результатам опроса, 80% украинских заробитчан имеют желание работать за границей с зарплатой более $1 тыс. 10% там рассчитывают на заработную плату в $2 тыс., а 21% согласятся работать за границей и за сумму меньше $1 тыс.

В ТОП -стран сезонной миграции попали Польша, Россия, Чехия. Больше всего украинцы желали бы вернуться в США и Германию – 82% и 78% соответственно.

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