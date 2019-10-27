Заробитчан хотят защитить от мошенничества посредников - законопроект

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают запретить компаниям-посредникам брать деньги с украинских граждан, которые хотят трудоустроиться за рубежом.
Об этом говорится в проекте закона №2365 “:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67255 о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границей.
Что предлагается:
Цель законопроекта – преодолеть волну мошенничества, связанного с международным трудоустройством.
Что предлагают:
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