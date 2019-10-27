Теплоэнерго задолжали за газ вдвое больше, чем им должно население - министр

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Предприятия теплокоммунэнерго задолжали за газ 35,8 млрд грн, тогда как население им – 14,8 млрд грн.
Об этом во время часа вопросов к правительству сказала министр развития общин и территорий Алена Бабак.
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“На 1 октября 2019 года задолженность предприятий ТКЭ за потребленный газ составляет 35,8 млрд грн., а долг населения за тепло составляет 14,8 млрд грн. Мы видим огромный разрыв в том, что могут собрать предприятия, и в том, сколько они должны поставщикам газа”, – рассказала Бабак.
По ее мнению, отдельные решения по отдельным предприятиям не урегулируют вопрос системно. Правительство сейчас работает комплексно над вопросом погашения старых долгов и реструктуризации путем как тарифной политики, так и законодательного урегулирования.
“Правовые основания для возмещения из госбюджета задолженности по разнице в тарифах, образованной после 1 января 2016 года, отсутствуют. Однако правительство учитывает, что возмещение задолженности в течение многих лет не обеспечивало безубыточную деятельность предприятий”, – сказала Бабак.
По ее словам, с 2021 года должна быть обеспечена стабильная работа предприятий отрасли, а полномочия по регулированию тарифов должны быть переданы на местный уровень.
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