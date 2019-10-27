Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Совет Министров Республики Беларусь с 1 ноября 2019 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров №727 от 29 октября 2019.

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 88,3 долл за 1 т (ранее – 87,2 долл).

“Пошлина на прямогонный бензин вырастет до 48,5 долларов за 1 т (ранее – 47,9 долл.). На товарные бензины пошлина составит 26,4 долл/т (была 26,1 долл). Такой же размер пошлины установлен по легким и средним дистиллятам, дизельному топливу, бензолу, толуолу, ксилолам, смазочным и другим маслам”, – говорится в сообщении.