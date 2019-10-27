Просто поверьте: Гончарук рассказал о скором экономическом росте

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины через несколько лет имеет перспективу вырасти на 40%.

“Все вообще начинается с мечты. Я хочу сказать людям: просто поверьте”, – сказал Гончарук в прямом эфире программы “Право на власть” на телеканале “1+1”.

Он отметил, что этого показателя, в частности, удастся достичь благодаря инвестициям. Премьер напомнил о проведенном на днях инвестиционном форум в Мариуполе Донецкой области.

“Меморандумы с Всемирным банком и ЕБРР – это уже очень много, они не подписываются под пустыми словами. Уже в ноябре мы поедем в Брюссель подписывать первое соглашение на 300 миллионов долларов”, – сказал Гончарук.

Глава правительства добавил, что “мы должны побороть коррупцию и вернуть доверие к нашему государству. Мы убеждены, что мы с этим справимся. Мы намерены много работать. Я хочу сказать людям: просто поверьте. К власти в Украине пришла новая генерация, и она мыслит совсем иначе”.