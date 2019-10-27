0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 393 0

Просто поверьте: Гончарук рассказал о скором экономическом росте

Просто поверьте: Гончарук рассказал о скором экономическом росте

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины через несколько лет имеет перспективу вырасти на 40%.

“Все вообще начинается с мечты. Я хочу сказать людям: просто поверьте”, – сказал Гончарук в прямом эфире программы “Право на власть” на телеканале “1+1”.

Он отметил, что этого показателя, в частности, удастся достичь благодаря инвестициям. Премьер напомнил о проведенном на днях инвестиционном форум в Мариуполе Донецкой области.

“Меморандумы с Всемирным банком и ЕБРР – это уже очень много, они не подписываются под пустыми словами. Уже в ноябре мы поедем в Брюссель подписывать первое соглашение на 300 миллионов долларов”, – сказал Гончарук.

Карты для хранения денег

Глава правительства добавил, что “мы должны побороть коррупцию и вернуть доверие к нашему государству. Мы убеждены, что мы с этим справимся. Мы намерены много работать. Я хочу сказать людям: просто поверьте. К власти в Украине пришла новая генерация, и она мыслит совсем иначе”.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.