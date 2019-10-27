В правительстве хотят изменить порядок финансирования регионов в 2020 году

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Правительство предлагает изменить порядок финансирования регионального развития по принципу выделения двух третей статьи бюджета на объекты в регионах, а еще треть – на проекты секторальной поддержки на конкурсной основе. Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время часа вопросов к правительству в парламенте.
“Представленный в Верховную Раду проект закона по изменениям в госбюджет предлагает изменения принципов финансирования фонда (регионального развития – ред.) – чтобы две трети этого бюджета (из 9,5 млрд грн – более 6 млрд грн) направлялись на те бюджеты, которые соответствуют стратегиям регионального развития, одна треть – на проекты секторальной поддержки – медицина, образование, культура и так далее”, – отметила Бабак.
По ее словам, средства на секторальную поддержку должны передаваться на регионы через конкурсы. Избираться такие объекты будут по принципу: опорные школы, а не просто школы, больницы – там, где они определены графиком формирования заведений оказания первичной медпомощи и тому подобное.
При этом она добавила, что две трети бюджета фонда будут распределяться между областями без конкурсов.
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