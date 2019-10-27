В США показали мощный электрокар с солнечными панелями (фото)

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Компания Fisker в США показала первые фотографии нового электрического кроссовера под названием Ocean с встроенными солнечными панелями и “вегетарианским” салоном.
Об этом сообщает AutoExpress. По мнению журналистов, по дальности пробега авто сможет составить конкуренцию одному из лидеров отрасли – Tesla Model X.
Кроссовер оснастят силовой установкой с двумя электромоторами и комплектом аккумуляторов на 80 кВт-ч, благодаря которому машина сможет проехать без подзарядки до 480 километров. К тому же электромобиль получит крышу с солнечными панелями для дополнительной подпитки батарей, что сможет обеспечивать до 1600 “бесплатных” километров пробега ежегодно.
Фото: autoexpress
В компании отметили, что электрокар станет первым в мире кроссовером с солнечными батареями на всю длину крыши. В то же время сам верх получит электрический привод – секцию крыши можно будет сдвинуть путем нажатия кнопки.
Фотографии салона пока не опубликованы, но в Fisker подчеркнули, что в его оформлении используют экологически чистые материалы, коврики сделают из переработанного нейлона, полученного из старых рыболовных сетей, а на обивку пойдет екозамша и материалы из переработанного мусора.
Фото: autoexpress
Плюс ко всему инженеры применят “сверхэкономичную” систему кондиционирования. Компания Fisker представит рабочий прототип автомобиля 4 января 2020 года, однако заказы на него начнут принимать уже в нынешнем году. В то же время первые кроссоверы доберутся до заказчиков не ранее 2022 года.
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