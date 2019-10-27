При каких условиях будет сохраняться дефицит гривны - Найман

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В условиях жесткой монетарной политики и высокой (растущей) потребности Минфина в покрытии бюджетного дефицита путем размещения ОВГЗ будет сохраняться дефицит гривны.
Об этом сообщил управляющий партнер Capital Times Эрик Найман на своей странице в facebook.
“НБУ поддерживает рост монетарных агрегатов на уровне меньше роста номинального ВВП в гривне, что приводит к сокращению монетизации экономики и хроническому дефициту гривны”, – отметил аналитик.
Что помогает удерживать сильную гривну и сдерживать инфляцию – хронический дефицит гривневых ресурсов.
По словам Наймана, уже в начале 2020 года она снизится до целевого показателя НБУ 5%. Вслед за этим НБУ продолжит снижение учетной ставки с целью 8% (инфляция + 3%). И затем ожидается снижение доходности гривневых ОВГЗ также до 8% или даже ниже. Но это перспективы уже 2021-22 годов.
Если гривневые ОВГЗ будут давать 8% годовых, тогда доходность долларовых ОВГЗ может снизиться до 2-3%? А это уже уровни кредитов МВФ и некоторых (слабейших) стран ЕС. Подобный прогноз на сейчас выглядит фантастическим.
Поэтому Минфину Украины пока следует рассчитывать на снижение доходности ОВГЗ в конце 2020 года в лучшем случае до 10-12%, а долларовых ОВГЗ до 3,5-4%.
Спрос на украинские гривневые ОВГЗ сохранится – при условии, если разница доходности долларовых и гривневых ОВГЗ сократится до 6% (при разнице в инфляции между Украиной и США в 3%).
Текущий уровень доходности долларовых ОВГЗ уже достиг критического уровня около 4% годовых, доходности ниже этого уровня будут обусловлены не рыночными факторами, а существованием ограничений НБУ на инвестиции за рубеж.
Когда может снизиться доходность гривневых ОВГЗ – через два года в лучшем случае до 8% годовых (при инфляции 5% и CDS 1%), а в наиболее ожидаемом до 10% (инфляция 5% и CDS 3%).
Депозитные ставки украинских банков по гривне будут оставаться немного выше доходности ОВГЗ из-за хронического дефицита гривневой ликвидности. У банков будет сокращаться депозитная база и, соответственно, не будет ресурсов для кредитования.
Условия для роста экономики Украины темпом на 7-10% в год:
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