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Остаток на казначейском счете государства "похудел" на 8,6 млрд грн

Остаток на казначейском счете государства "похудел" на 8,6 млрд грн

Остаток средств на едином казначейском счете государства за октябрь уменьшился на 8,6 миллиарда гривен и теперь составляет 53,08 миллиарда гривен.

Такие данные приводит Государственная казначейская служба.

По состоянию на 1 ноября 2019 года на едином казначейском счете было на 14% меньше средств, чем 1 октября. Отметим, что в сентябре и октябре на казначейском счете государства были рекордные суммы средств: 61,62 миллиарда гривен и 61,82 миллиарда гривен.

По материалам hromadske.tv
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