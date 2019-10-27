Остаток на казначейском счете государства "похудел" на 8,6 млрд грн

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Остаток средств на едином казначейском счете государства за октябрь уменьшился на 8,6 миллиарда гривен и теперь составляет 53,08 миллиарда гривен.
Такие данные приводит Государственная казначейская служба.
По состоянию на 1 ноября 2019 года на едином казначейском счете было на 14% меньше средств, чем 1 октября. Отметим, что в сентябре и октябре на казначейском счете государства были рекордные суммы средств: 61,62 миллиарда гривен и 61,82 миллиарда гривен.
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