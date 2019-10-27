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Рада внесла изменения в бюджет-2019

Рада внесла изменения в бюджет-2019

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2283 “О внесении изменений в закон “О государственном бюджете Украины на 2019 год”.

За документ проголосовал 291 парламентарий.

Документом предусматривается дополнительное финансирование программы “Реструктуризация угольных шахт” в сумме 1 млрд гривен, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Повышается и денежное обеспечение военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах. Соответственно, расходы на национальную безопасность и оборону будут повышены на 1,4 млрд грн.

Увеличено и финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 500 млн грн.

Кроме того, планируется повысить финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (на 354,6 млн грн), что позволит своевременно и в полном объеме осуществлять доплату за работу в зоне отчуждения и выплаты ежегодного и дополнительного отпусков 22 тыс. человек. Также будет увеличено финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью (на 787,0 млн грн), чтобы улучшить обеспечение таких лиц техническими и другими средствами реабилитации.

Также, по словам члена бюджетного комитета Леси Забуранной, которая представила документ ко второму чтению, законом нормируются зачисления в специальный фонд конфискованных средств, поступивших в объеме 1 млрд 560,1 млн гривен по состоянию на 1 октября. По ее словам, Министерству обороны на обустройство военных комиссариатов и их всестороннее обеспечение из этой суммы будет направлено 524 млн гривен, а Государственному агентству автомобильных дорог “Укравтодор” – 1 млрд 36,1 млн гривен по приоритетным направлениям развития дорог государственного значения.

По материалам РБК-Украина
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