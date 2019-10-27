В Минфине назвали причины роста государственного долга (инфографика)

Министерство финансов заявило об уменьшении государственного долга Украины в гривневом эквиваленте до уровня сентября 2017 года, одновременно объяснив его увеличение в долларовом эквиваленте укреплением гривны.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте впервые за последние два года опустилась ниже отметки 2 трлн грн”, – отметили в ведомстве.

В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины, как указано, уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд грн – до 1 997,75 млрд грн. “В последний раз на таком уровне долговые обязательства Украины в гривневом эквиваленте были в сентябре 2017 года”, – подчеркнули в Минфине.

“Основным фактором увеличения в долларовом эквиваленте государственного и гарантированного государством долга на 1,02 млрд долл. до 82,95 млрд долл. послужило укрепление национальной валюты в течение месяца на 1,15 грн. Такое увеличение долларового эквивалента долга наблюдалось в части внутреннего долга, где укрепление курса возымело наибольший эффект при проведении перерасчета объема государственного долга в долларовом эквиваленте. В то же время объем государственного долга, номинированного в иностранной валюте, уменьшился”, – указали в министерстве.

В Минфине также отметили, что сентябрь 2019 года был месяцем пиковых платежей по государственному долгу.

“Так, в сентябре этого года Министерство финансов произвело погашение по государственному долгу на сумму эквивалентную 35,1 млрд грн или 1,4 млрд долл., в том числе проведено погашение ОВГЗ 2015 года выпуска на сумму 661,3 млн долл.” – сообщили в ведомстве.