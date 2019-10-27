В Минфине назвали причины роста государственного долга (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство финансов заявило об уменьшении государственного долга Украины в гривневом эквиваленте до уровня сентября 2017 года, одновременно объяснив его увеличение в долларовом эквиваленте укреплением гривны.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте впервые за последние два года опустилась ниже отметки 2 трлн грн”, – отметили в ведомстве.
В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины, как указано, уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд грн – до 1 997,75 млрд грн. “В последний раз на таком уровне долговые обязательства Украины в гривневом эквиваленте были в сентябре 2017 года”, – подчеркнули в Минфине.
“Основным фактором увеличения в долларовом эквиваленте государственного и гарантированного государством долга на 1,02 млрд долл. до 82,95 млрд долл. послужило укрепление национальной валюты в течение месяца на 1,15 грн. Такое увеличение долларового эквивалента долга наблюдалось в части внутреннего долга, где укрепление курса возымело наибольший эффект при проведении перерасчета объема государственного долга в долларовом эквиваленте. В то же время объем государственного долга, номинированного в иностранной валюте, уменьшился”, – указали в министерстве.
В Минфине также отметили, что сентябрь 2019 года был месяцем пиковых платежей по государственному долгу.
“Так, в сентябре этого года Министерство финансов произвело погашение по государственному долгу на сумму эквивалентную 35,1 млрд грн или 1,4 млрд долл., в том числе проведено погашение ОВГЗ 2015 года выпуска на сумму 661,3 млн долл.” – сообщили в ведомстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США обещают препятствовать строительству "Северного потока-2"Вчера, 12:30 - 1052 10
Украине нужно перейти к рыночным ценам на электроэнергию – Ассоциация возобновляемой энергетикиВчера, 21:05 - 1170 9
Трудовые книжки отменят: каких документов будет достаточно при оформлении на работуПозавчера, 19:02 - 2046 7
Зеленский и Гончарук презентовали проекты-магниты для привлечения инвестиций в УкраинуВчера, 20:03 - 1130 5
В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)Вчера, 14:11 - 2449 4
Рейтинг самых богатых украинцевВчера, 13:00 - 2901 2
В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)Вчера, 14:11 - 2449 4
Топ-услуги, которыми могут воспользоваться безработные гражданеВчера, 14:01 - 2002
Ощадбанк снизил процентные ставки по депозитам физлицВчера, 20:26 - 1437
ГНС сообщила стоимость РРО в смартфонеВчера, 13:48 - 1374
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1642
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2483
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1530
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2393 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2765