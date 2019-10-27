Рада приняла закон об отделении ГТС от "Нафтогаза"

Верховная Рада приняла закон об анбандлинге “Нафтогаза” – отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

За соответствующий документ №2239-1 проголосовал 341 депутат.

Анбандлинг сделает возможным заключение нового договора о транзите по европейским правилам.

Закон не предусматривает приватизацию, концессию или любые другие действия с украинской ГТС. Она останется исключительно в государственной собственности.

В то же время документ предусматривает создание отдельной компании – Оператора ГТС, на которую не может влиять Нафтогаз.

“Анбандлинг означает привлечение инвестиций в украинскую ГТС и создание независимого оператора в полном соответствии с европейским законодательством. Более того, принятый законопроект является выполнением международных обязательств Украины.

Это гарантирует энергетическую безопасность Европы, усиливает нашу устойчивость на международной арене. И подчеркиваю еще раз: украинская газотранспортная система остается в государственной собственности на 100%”, – прокомментировал принятие закона премьер Алексей Гончарук.

Справка Finance.ua:

Анбандлинг – один из ключевых принципов регулирования электроэнергетики и нефтегазовой отрасли.