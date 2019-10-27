Рада приняла закон об отделении ГТС от "Нафтогаза"

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Верховная Рада приняла закон об анбандлинге “Нафтогаза” – отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.
За соответствующий документ №2239-1 проголосовал 341 депутат.
Анбандлинг сделает возможным заключение нового договора о транзите по европейским правилам.
Закон не предусматривает приватизацию, концессию или любые другие действия с украинской ГТС. Она останется исключительно в государственной собственности.
В то же время документ предусматривает создание отдельной компании – Оператора ГТС, на которую не может влиять Нафтогаз.
“Анбандлинг означает привлечение инвестиций в украинскую ГТС и создание независимого оператора в полном соответствии с европейским законодательством. Более того, принятый законопроект является выполнением международных обязательств Украины.
Это гарантирует энергетическую безопасность Европы, усиливает нашу устойчивость на международной арене. И подчеркиваю еще раз: украинская газотранспортная система остается в государственной собственности на 100%”, – прокомментировал принятие закона премьер Алексей Гончарук.
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