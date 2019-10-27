В Кабмине рассказали, кто в 2020 году потеряет субсидии

Субсидии в Украине будут начисляться по измененному базовому нормативу коммунальных расходов домохозяйства, как следствие, помощь на оплату коммунальных платежей потеряют около 150 тысяч домохозяйств.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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По его словам, в бюджете на 2020 год на субсидии заложено 47 млрд 628,6 млн гривен.

Однако после окончания отопительного сезона, с 1 мая следующего года, будет применяться новый базовый норматив коммунальных расходов домохозяйства (процент от среднемесячного суммарного дохода) при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий.

“Изменение процента платежа субсидии с 15 до 20 будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами – поскольку их размер субсидии уменьшится. Это коснется 150 тыс. домохозяйств, которые получают помощь на оплату услуг ЖКХ. Это менее 4% от общего количества субсидиантов. Часть этих домохозяйств получает повышение процента платежа. Если такое домохозяйство платило при доходе в 5000 гривен 20,5%, то оно будет платить 26%. Если мы говорим о домохозяйстве с доходом на уровне 1600 гривен, то в текущем режиме они платят 6,5%, или 103 гривны, после изменений станут платить 8,5%, или 138 гривен”, – пояснил Музыченко.

Вместе с тем, эксперт Центра структурной политологии “Выбор” Лилия Брудницкая считает, что главной целью нововведения является резкое сокращение количества получателей государственной помощи. Под сокращение, в том числе и после верификации, могут попасть как раз те, кто действительно нуждается в помощи, но получает “белый” доход и платит все налоги, а люди со скрытыми доходами, наоборот, будут получать субсидии.