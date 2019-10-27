ДТЭК Ахметова запустил вторую по мощности солнечную электростанцию в Европе

Компания ДТЭК ввела в эксплуатацию Покровскую солнечную электростанцию мощностью 240 МВт, которая является второй по мощности СЭС в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что СЭС в Никопольском районе Днепропетровской области будет производить ежегодно 400 млн квт-ч “зеленой” электроэнергии, что позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 400 тысяч тонн.

По оценкам компании, станция обеспечит электричеством 200 тысяч домохозяйств.

Покровская СЭС состоит из 840 тысяч панелей производства компании Risen (КНР), которые размещены на землях бывшего карьера по добыче марганца. Эти земли относятся к категории рекультивированных почв, которые не являются ценными для сельхозпроизводства.

Инвестиции в проект составили 193 млн евро.