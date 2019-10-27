ДТЭК Ахметова запустил вторую по мощности солнечную электростанцию в Европе

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания ДТЭК ввела в эксплуатацию Покровскую солнечную электростанцию мощностью 240 МВт, которая является второй по мощности СЭС в Европе.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Отмечается, что СЭС в Никопольском районе Днепропетровской области будет производить ежегодно 400 млн квт-ч “зеленой” электроэнергии, что позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 400 тысяч тонн.
По оценкам компании, станция обеспечит электричеством 200 тысяч домохозяйств.
Покровская СЭС состоит из 840 тысяч панелей производства компании Risen (КНР), которые размещены на землях бывшего карьера по добыче марганца. Эти земли относятся к категории рекультивированных почв, которые не являются ценными для сельхозпроизводства.
Инвестиции в проект составили 193 млн евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине нужно перейти к рыночным ценам на электроэнергию – Ассоциация возобновляемой энергетикиВчера, 21:05 - 740 6
США обещают препятствовать строительству "Северного потока-2"Вчера, 12:30 - 861 5
В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)Вчера, 14:11 - 2014 4
Трудовые книжки отменят: каких документов будет достаточно при оформлении на работуПозавчера, 19:02 - 1739 3
Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земли на господдержку фермеровОколо часа назад - 31 2
"Слуга народа" планирует удешевить растаможку "еврономеров"Вчера, 11:03 - 10299 2
У кого больше всего выросли пенсии в третьем кварталеВчера, 12:01 - 3540 2
Рейтинг самых богатых украинцевВчера, 13:00 - 2737 1
В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)Вчера, 14:11 - 2014 4
Топ-услуги, которыми могут воспользоваться безработные гражданеВчера, 14:01 - 1873
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1623
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2464
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1523
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2373 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2755