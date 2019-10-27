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Продажи электромобилей Tesla в США упали на 39 %

Продажи электромобилей Tesla в США упали на 39 %

На прошлой неделе компания Tesla опубликовала финансовые результаты по итогам третьего квартала. В отчёте не были приведены данные о продажах электромобилей компании по регионам. Теперь же эти данные были опубликованы и оказалось, что выручка Tesla от продаж электромобилей на территории США в третьем квартале упала на 39 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Американский рынок продолжает оставаться для автопроизводителя крупнейшим источником дохода. Несмотря на это, общий объём дохода снизился с $5,13 млрд до отметки в $3,13 млрд. При этом продажи электрокаров на рынке Китая подскочили на 64%, достигнув отметки в $669 млн. Оставшийся сегмент, в который входят остальные регионы мира, принёс компании порядка $1,83 млрд. Стоит отметить, что в этом сегменте доход Tesla увеличился примерно на $1 млрд по сравнению с результатом третьего квартала прошлого года.

Ранее Tesla объявила о снижении выручки до отметки в $6,30 млрд, что не соответствует средней оценке аналитиков, прогнозировавших, что этот показатель достигнет $6,33 млрд. Несмотря на это, компания сумела удивить инвесторов квартальной прибылью. Кроме того, Tesla выполнила обещание генерального директора Илона Маска, выпустив за квартал рекордные 97 000 электромобилей. Компания заявила, что планирует поставить от 360 000 до 400 000 электромобилей за весь год.

По материалам 3dnews.ru
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