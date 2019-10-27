Социальные сервисы в регионах станут доступнее

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Министерство социальной политики планирует упростить процедуру предоставления социальных сервисов в регионах за счет создания “фронт-офисов” на местах.
Об этом заместитель Министра социальной политики Олег Коваль заявил в ходе круглого стола “Децентрализация vs деинституализация”, посвященного развитию социальных услуг в общинах.
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“Наша цель – упрощение и приближение к людям социальных услуг и сервисов в регионах. Все должно быть максимально удобно и доступно”, – пояснил Олег Коваль.
Как это будет работать. Планируется создать структуру “фронт-офисов” в объединенных территориальных общинах, которая будет предоставлять сервисы на местах – например, прием документов. При этом будет существовать так называемый “бэк-офис”, который на удаленной основе будет обрабатывать документы, принятые в “фронтах”.
По словам заместителя министра, обработку документов на социальные услуги и сервисы планируется перевести в автоматический режим, что не только упростит процедуру взаимодействия “человек-государство”, а и сделает этот процесс быстрее.
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